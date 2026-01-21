Starke Stimme, echte Ausstrahlung und großes Gefühl – so präsentiert sich Daniela Alfinito, die weibliche Schlagerstimme, die seit vielen Jahren das Publikum begeistert.

Ihre gefühlvolle Interpretation, ihr starker Bühnenauftritt und die emotionale Tiefe ihrer Songs machen jedes Konzert zu einem intensiven Erlebnis. Bereits seit 2003 steht sie gemeinsam mit ihrem Vater und Onkel von „Die Amigos“ auf der Bühne – 2008 war der Zeitpunkt gekommen, ihren eigenen Weg als Solokünstlerin mit dem Album „Bahnhof der Sehnsucht“ zu gehen.

Um 21:15 Uhr betritt Daniela die Bühne in der Hazienda und präsentiert ihr aktuelles Studioalbum „Blick nach vorn“, das Anfang 2025 veröffentlicht wurde und bereits in den deutschen Charts auf Platz 2 rangierte. Freuen Sie sich auf einen dynamischen und zugleich tief emotionalen Auftritt – etwa 45 Minuten lang – in dem sie sowohl bekannte Klassiker als auch neue Lieder mit Herz und Kraft präsentiert. Seit ihrem Durchbruch sind über 17 Jahre vergangen – und sie begeistert noch immer voller Leidenschaft und Authentizität auf der Bühne.

Im Anschluss haben Sie die Gelegenheit, ein Selfie oder Autogramm mit Daniela Alfinito zu ergattern, bevor Sie mit unseren DJs weiterfeiern. In den verschiedenen Bereichen des Club Sonnenhof erwartet Sie ein unterhaltsamer Tanzabend bis in die frühen Morgenstunden.