2024 auf dem 28. Gaildorfer Bluesfest richtig abgefeuert und im Herbst 2026 Live in der Kulturkneipe Häberlen zu sehen!

Danielle Nicole Band

„Dieses Mädchen geht den Dingen auf den Grund.“ (Koko Taylor)

Danielle Nicole, Sängerin, Bassistin und Songwriterin aus Kansas City, Missouri, hat ihr Leben bis jetzt damit verbracht, Musik zu machen und Fans im In- und Ausland zu begeistern. Nicole wurde zunächst von ihren Eltern beeinflusst, die in Bands spielten und in der Musikszene von Kansas City aktiv waren. Sie erinnert sich daran, wie ihr Vater Bluesgitarre spielte und ihre Mutter mit der Gruppe „Little Eva and The Works“ sang – und das löste bei ihr den Funken aus. Zusammen mit ihren beiden Brüdern Nick und Kris gründete sie die „Heavy Blues“-Band „Trampled Under Foot“, die zunächst im Mittleren Westen populär wurde.

Danielle startete ihre Karriere mit dem Album „Wolf Den“ (2015), das Platz 2 der Billboard-Blues-Charts erreichte und 7,5 Millionen Streams auf Spotify verzeichnete. Es folgte „Cry No More“ (2018), das für einen Grammy in der Kategorie „Contemporary Blues“ nominiert wurde und auf Platz 1 der Billboard-Blues-Charts debütierte – zudem verzeichnet es über 10 Millionen Streams auf Spotify. Für dieses Werk standen Ihr hochkarätige Gäste wie Walter Trout, Kenny Wayne Shepherd, Sonny Landreth und Monster Mike Welch zur Seite. Dafür erhielt Danielle Nicole gleich mehrere Preise. „The Love You Bleed“ (2024) hat in weniger als einem Jahr seit seiner Veröffentlichung bei Forty Below Records über 1,2 Millionen Streams erzielt. Nachdem Nicole im Laufe ihrer Karriere bereits acht Blues Music Awards als Bassistin und als „Female Contemporary Artist of the Year“ erhalten hat, ist sie gerade erst richtig in Fahrt gekommen.

Danielle Nicole hat im Mai 2026 Ihren 9. Und 10. Blues Music Award in Memphis, Tennessee erhalten.

„Es waren ein paar verrückte Wochen, und ich kann immer noch nicht glauben, dass mir die Auszeichnungen als „VOCALIST“ und „Contemporary Blues Female Artist of the Year“ zuteilwurden – wir hatten eine UNGLAUBLICHE Zeit in Memphis, wo wir all unsere Freunde und unsere Musikfamilie wiedergetroffen haben. Obwohl mich das völlig überrascht hat (vor allem die Auszeichnung als „VOCALS“), bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich von den Wählern in der heutigen Musikwelt gewürdigt wurde! Unter TTB, Derek Trucks, Kingfish und Marica Ball genannt zu werden, übersteigt meine Vorstellungskraft! Ich habe den Blues als Grundlage der amerikanischen Musik schon immer zutiefst respektiert, und obwohl ich keine traditionelle Künstlerin bin, werde ich ihm stets meine Ehrerbietung erweisen“, so Danielle Nicole.