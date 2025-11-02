Danielsson - Parricelli - Pohjola

TRIO | Lars Danielsson, bass / John Parricelli, guitar / Verneri Pohjola, trumpet.

Die Ruhe im Château... Eine Oase abseits der Hektik der Welt, in der die Ruhe sowohl die Menschen als auch den Ort selbst einhüllt. Das Château Palmer beherbergt Ende Mai und Anfang Juni drei Musiker für vier Tage in einem geschichtsträchtigen und handwerklich geprägten Rahmen. Es ist eine Zeit, in der die Weinberge blühen und die zarten Prozesse der Natur die Entstehung von Musik widerspiegeln. Lars Danielsson leitet dieses Projekt nach dem Erfolg des Eröffnungsduos von Michael Wollny und Joachim Kühn. Er sieht dies als eine Gelegenheit, eine neue Formel zu erforschen: ein Trio mit John Parricelli an der Gitarre und dem finnischen Trompeter Verneri Pohjola, aufgenommen in einem Salon ohne Studiobarrieren, nur reines, intimes Musizieren.

Die Atmosphäre ist inspirierend, wobei die Akustik des Salons eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des Klangs spielt. Das Trio lässt sich auf Spontaneität und Risiko ein, was an die Studios der 1950er Jahre erinnert, wo Fehler die Kreativität beflügeln. Die Musik spiegelt Einfachheit, Prägnanz und einen kollektiven Fluss wider. Wie Lars anmerkt, kommt Schönheit aus der Einfachheit, und dieses Projekt zelebriert alle Sinne, ähnlich wie eine Weinprobe auf Château Palmer, bei der die Essenz der Musik, des Ortes und der gemeinsamen menschlichen Erfahrung verschmelzen.