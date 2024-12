Dankesfeier zur Aktion "Mitmachen Ehrensache"

Zu Beginn des neuen Jahres möchte sich Herr Oberbürgermeister Michael Bulander ganz herzlich bei allen Beteiligten der Aktion "Mitmachen Ehrensache - Jobben für einen guten Zweck 2024" bedankten.

Als Schirmherr der Aktion lädt er am Dienstagnachmittag, den 21. Januar alle ganz herzlich ins Mössinger Rathaus ein, um den Erfolg der Aktion gemeinsam zu feiern. Die gesammelten Spendengelder aus dem Jahr 2024 werden in der Feier an den Verein Menschenkinder e.V. übergeben - wie viel gesammelt werden konnte, bleibt bis dahin natürlich geheim.