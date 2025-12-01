Dannemann & Friends

Eleven similar songs.

Es ist wieder soweit: Die Feiertage neigen sich dem Ende und wir dürfen uns bei erstklassigem Blues Rock eine Runde austoben, bevor es in den Jahreswechsel geht!

Werner Dannemann, die schwäbische Blues Rock Legende und laut „Blues Box“ ein „Wandler zwischen Blues und Klassik“ wird an diesem Abend von den „Friends“ Bernd Berroth am Bass und Peter Knapp an den Drums begleitet.

Dannemann, der uns mit Miller Anderson zusammen im April 2024 erneut einen unvergesslichen Konzertabend bescherte, spielt virtuos und komplex, bereitet den Besuchern ein Fest mit seiner enormen musikalischen Bandbreite. Werners Spielfreude ist ungebrochen und ja, auch die Kreativität lässt nicht nach.

Dieses Mal bringt er uns Songs seiner neuen CD „eleven similar songs“ mit. Elf sich ähnliche Stücke? „Härterer Bluesrock mit balladesken Einwürfen“ kündigt Werner da an. Wir dürfen gespannt sein.