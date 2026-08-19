Blues-Rock-Night at it’s best – celebrate the good old times together.

Werner Dannemann, Urgestein der süddeutschen Blues-Rock-Szene mit 55 Jahren Bühnenerfahrung, hatte in den 80ern und 90ern großen Anteil daran, den Blues in die Diaspora, nach Württemberg zu bringen. Die Blues-Box spricht vom „Wandler zwischen Blues und Klassik“.

Über 30 aufgenommene CDs dokumentieren eine breite Vielfalt von eigenen Songs und Projekten. Ob Solo, im akustischen Blues-Duo, im klassischen Blues-Rock-Trio/Quartett, mit großem Orchester und klassischen Streichern, mit dem spirituellen Opera Nova oder als Begleiter des Krimi-Autors Wolfgang Schorlau. Werner Dannemann ist auf allen Bühnen präsent.

Dannemann zeigt seine musikalische Vielseitigkeit in vielen Facetten. Unverkennbar ist seine Band „Dannemann & Friends“ tief in der Tradition des englischen Blues-Rock verwurzelt. Die Vorbilder und Gitarren-Klassiker Eric Clapton, Peter Green und Jimi Hendrix werden reichlich zitiert und interpretiert. Dazu gehören auch Songs von Cream. Mit deren legendären Bassisten Jack Bruce durfte Dannemann dessen letztes 3-piece-concert spielen. Dieser Auftritt an der Seite dieser Blues-Rock-Legende gilt auch 12 Jahre danach noch als Kompliment und Ritterschlag zugleich.

Heute stehen die Zeichen wieder auf eine Renaissance des Blues-Rock und dessen Live-Erlebnis in fast allen Clubs und Musikkneipen des wilden Südens.