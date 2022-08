Live-Musik in der Pliensauvorstadt

Pliensauvorstadt live e. V. präsentiert Open-Air Live-Musik im Esslinger Stadtteil Pliensauvorstadt!

„Das Vorspiel am roten Platz“ (Kreuzung Weilstraße/Breitenstraße)

Der „Rote Platz“ ist mittlerweile eine echte Kulturstätte geworden. Auch in diesem Jahr wird wieder richtig was geboten. Zunächst begrüßen wir das Duo Omid Gollmer & Hannah Schmidt. Zwei Musiker:innen und fünf Sprachen. Sie präsentieren selbst komponierte Songs auf deutsch, englisch, französisch, steirisch, persisch und hebräisch. Wo bekommt man sonst so eine Vielfalt geboten?

Werner Dannemann & Friends werden den Abend rocken. Die Band kennt jede:r im Umkreis und die Fanbase ist riesig. 90 Minuten Musik, die mitreißt, von Musiker:innen, die schon seit vielen Jahren auf Bühnen stehen.