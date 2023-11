Dannemann & Friends

Das ist schon fast „zwischen den Jahren“ und damit die perfekte Auszeit zwischen Feierlichkeiten und Verpflichtungen: WEIHNACHTSROCK in der Bastion!

So langsam wird es eine Tradition, dass Werner Dannemann mit seinen Freunden diesen Abend gestaltet.

Werner Dannemann, der Weltstar Baden Württembergs und laut „Blues Box“ ein „Wandler zwischen Blues und Klassik wird an diesem Abend von den Friends Bernd Berroth am Bass und Peter Knapp an den Drums begleitet. Ein Special Guest wird erwartet und bleibt unsere Überraschung für diesen Abend.