Dannemann & Friends

die Präsenz von Dannemann & Freunde ist seit Jahrzehnten von der württembergischen Rock/Blues Szene nicht wegzudenken.

Nach über 30 aufgenommenen CDs in einem breiten Genre stellt er nun seine immer noch frischen Tonträger auf der Bühne vor: „live im LAB" - "live in der Bastion" sind die Titel. Die in den letzten Jahren in eben diesen Clubs aufgenommen wurden!

Die „Blues-Box“ Baden-Württemberg bezeichnet Dannemann als „Wandler zwischen Blues und Klassik" .... und in einer Stuttgarter Zeitung wurde er schon mal als "Weltstar von Württemberg" bezeichnet … Werner Dannemann kommt mit seiner Stammbesetzung: Bernd Berroth (bass) und Peter Knapp (drums). Als Gastmusiker könnte noch ein anderer famoser Virtuose die Bühne bereichern… Ein Konzert von groovigen und virtuosen Tiraden bei welchem natürlich auch bekanntere Rock - und Blues - Klassiker nicht fehlen werden.