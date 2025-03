Dannemann & Friends

Werner Dannemann ist seit fünf Jahrzehnten fester Bestandteil der württembergischen Blues-Rock-Szene. Er hatte in den 80ern und 90ern großen Anteil daran, den Blues in die Diaspora, nach Württemberg zu bringen. Zusammen mit seiner Band präsentiert er zu 100 Prozent schnörkellosen, geradlinigen, handgemachten Blues-Rock aus überwiegend eigener Feder. Mit dabei in der Dieselstraße sind die langjährigen Esslinger Weggefährten Peter Knapp (Drums) und Bernd Berroth (Bass). Spielfreude, Energie und Spontaneität zeichnen das eingespielte Trio aus.

Will-o'-the-wisp:

Die Instrumentalband Will-o'-the-wisp, gegründet 1985 in Esslingen, spielt in Powertrio-Besetzung ihren unverkennbaren Fusion-Rock-Stil mit vielen Überraschungsmomenten. Jazz-, Funk-, Hard-, Blues- und Latinrock sind im Gepäck für die musikalische Reise, die sowohl rasante als auch atmosphärisch melodiöse Etappen hat.

Gitarre: Jörg Powileit

Bass: Ronald Kiebler

Schlagzeug: Eric Höllisch

Preis

Abendkasse 23 € Vorverkauf 20 € Ermäßigung (Schüler*innen/Studierende) 3,00 €