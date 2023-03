Danny Bryant Bigband

Der britische Bluesrockgitarrist und Sänger Danny Bryant wird 2022 bei wenigen, exklusiven Konzerten mit Bigband-Besetzung sein neues Studioalbum «The Rage To Survive» (Jazzhaus Records) live vorstellen. Nach dem von der Kritik hochgelobten Album «Means Of Escape» aus dem Jahr 2019 ist dies eine seiner bisher gefühlvollsten und kraftvollsten Platten. Danny Bryant verarbeitet seine Emotionen und persönlichen Erfahrungen während der Pandemie in den Texten des Albums.

Mit dem ausdruckstarken Album nimmt „Britain’s National Blues Treasure“ (Classic Rock Magazine, UK) uns mit auf eine feinfühlige Reise und zeigt uns zudem seine ganze Bandbreite als Gitarrist und Songwriter. „In seinen besten Momenten als Gitarrist reicht Danny Bryant durchaus an ganz große Musiker des Genres von Freddie King bis Peter Green heran. Er setzt sein Talent als Komponist und Autor, als Sänger und vor allem als brandheißer Gitarrist gekonnt ein und hat sich seinen Platz in der europäischen Szene vollkommen zu Recht robert.“(Bluesnews Magazin, DE).