Danny Grissett Quintet

Danny Grissett, der uns im Jazzkeller zuletzt im Dezember 2019 begeistete, als er spontan für den erkrankten Aaron Goldberg phänomenal als Pianist einsprang, kommt dieses Mal mit seinem eigenen Quintet nach Esslingen. Mit dabei hat er den Echogewinner Johannes Enders, der in der Jazzszene für seinen kreativen Output bekannt ist. Er spielte während seiner Zeit in New York mit Größen wie Brad Mehldau, Joey Calderazzo, Roy Hargrove u.v.a. Der österreichische Trompeter Daniel Nösig, der mehrjährige Erfahrungen in Den Haag sammelte und mittlerweile am Konservatorium Kärnten unterrichtet, gehört zu den gefragtesten Trompetern Österreichs und ist nicht nur dort für seinen herrlichen Ton und ausgeprägten Improvisationsgeist bekannt.

Komplettiert wird das Quintet mit dem als Sideman reihum geschätzten Danny Ziemann am Bass und dem Drummer Joris Dudli, der u.a. mit Größen wie Art Farmer, Clifford Jordan und Joe Zawinul zusammengearbeitet hat.