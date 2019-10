Danopticum präsentiert: Doppelkonzert:

Mit dem heutigen Konzert setzen wir die Tradition des Austausches zwischen der Berliner- und der Stuttgarter Jazz- und Improszene fort. Dabei treffen sich zwei Duos um im Wechsel und am Ende auch als Doppel-Duo der Freien Improvisation neue musikalische Erscheinungen zu entlocken.

Eröffnen wird den Abend das Stuttgarter Duo Bête comme chou. Scheinbar kinderleicht schaffen Lisa Tuyala und Daniel Kartmann eine Verschmelzung von Stimme und Schlagwerk zu einer improvisierten Erzählebene die mitreissend, bisweilen verstörend und aufrüttelnd jedoch immer voller Poesie ihre Zuhörer in den Bann ziehen möchte.

Das Duo TWIRLS bestreitet den zweiten Part des heutigen Duo-Abends. Es besteht aus dem Berliner Saxophonisten Alexander Beierbach und dem Pianisten Nicolas Schulze aus Potsdam. In freien Dialogen erkunden die beiden Instrumentalisten eine Landschaft aus Klängen und Texturen, die von unterschiedlichen musikalischen Hintergründen genährt wird. Nachdem sie sich im Laufe der Jahre in verschiedenen musikalischen Umgebungen getroffen hatten, begannen sie 2018 ihre Zusammenarbeit als Improvisationsduo. Seitdem haben sie ihren persönlichen Weg gefunden, eine Vielzahl an unterschiedlichen musikalischen Ebenen übereinander zu legen oder diese miteinander zu verweben.

Im Anschluss: Absolutely Free Impro Session

https://alexanderbeierbach.de/twirls

http://www.danopticum.de