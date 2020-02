Danopticum präsentiert:

Die zweite Kartmann-Kollektivsession in der Kiste widmet sich rein instrumentalem Zusammenspiel und der Suche nach der Seele des „Groove“.

Das eine funktioniert nicht ohne das andere. Um Zutritt zu erlangen, zu neuen musikalischen Erkenntnissen hat Daniel Kartmann eine illustre Rhythmussektion zusammengestellt, deren Beat - genährt aus Funk, Afro, Jazz und Soulgrooves in die Beine geht. Mit Ekkehard Rössle hat er einen Bläser an seiner Seite, der soviel Soul, ja soviel Gefühl in seinem Spiel hat, dass einem das Herz aufgeht. Als i-Tüpfelchen gibt heute noch eine, im wahrsten Sinne des Wortes junge, überaus talentierte Musikerin ihr Debut in der Kiste: Pauline Jung. Sowohl am Drumset, als auch an den Tasten kann sie einen Vorgeschmack auf den Spirit einer neuen Generation vermitteln. Wir dürfen gespannt sein!

Ekkehard Rössle - Saxofon/Bassklarinette

Axel Huber - E-Gitarre

Joel Locher - Kontrabass

Daniel Kartmann - Drums/Percussion

Special Guest: Pauline Jung - Drums/Piano