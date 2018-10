Danse Avec Moi – Le Vent

Neben der Leidenschaft für deepe Techhouse Tunes finden sich in DJ Dests Sound Einflüsse aus verschiedensten Musikrichtungen. Kein Wunder – der Grieche spielt mehrere Instrumente, die er auch gerne einmal in Live-Performances einfließen lässt und hält generell nicht viel von musikalischen Scheuklappen.

2000 begann er als DJ in verschiedenen Strandbars in seiner Heimat aufzulegen, bevor er wenige Jahre später Musiktechnik und Soundengingeering in Thessaloniki studierte und sich auch in den dort ansässigen Clubs einen Namen machte. Mit seinem Umzug nach Mykonos stand er dort nicht nur selbst in der DJ-Booth, sondern eröffnete auch eine eigene Bar. Seit 2017 gehört er zu den Residents der Alimagou Beach Bar, war aber auch schon in Metropolen wie London, Casablanca oder Tokio als DJ an der Seite von Größen wie Extrawelt, PanPot oder Sven Väth unterwegs. Im August veröffentlichte er seinen ersten Track auf Wanderlust Musica und Lump Records – der ideale Zeitpunkt also, um sein Können im Climax persönlich unter Beweis zu stellen! Support kommt dabei von Gastgeber Chamelio3000.

www.soundcloud.com/dj-dest-2

www.soundcloud.com/chamelio3000