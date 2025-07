Dansereye - Tanz mit der Orgel

Marais Consort

Ingelore Schubert Orgel – Hans-Georg Kramer Diskantviole

Werke von Dowland, Purcell, Schmelzer u.a.

Die Epochen von Renaissance und Barock zeichnen sich durch eine große Begeisterung für den Tanz aus. In ganz Mitteleuropa entstanden vielfältige Tanzformen mit unterschiedlichsten Charakteren. Die Palette reichte von derb-rustikal bis zu großer höfischer Verfeinerung. Man erfreute sich an Tanzmusik und tanzte auch gern dazu – selbst ein Monarch wie der Sonnenkönig tanzte auf hohem Niveau zu für ihn komponierter Ballettmusik. Und so ist das Programm auch für ein heutiges Publikum abwechslungsreich und unterhaltsam, mit Pavanen, Sarabanden, Rondos und Menuetten. Selbstverständlich sind auch einige Raritäten im Programm, wie z.B. Ballo de Granduca von Jan Pieterszoon Sweelinck für Orgel solo.

Konzert #52