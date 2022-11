Consagracíon

Christophe Béranger & Jonathan Pranlas-Descours Choreografie

Igor Strawinsky Musik

Polvo, palabras, sombras, nada

George Céspedes Chorografie

Camille Saint-Saëns Musik

Danza Contemporánea de Cuba

Zeitgenössische Avantgarde und karibische Sinnlichkeit – die explosive Mischung macht Danza Contemporánea de Cuba zu einer Kompanie voller Überraschungen. Gegründet wurde sie bereits 1959, im Jahr von Fidel Castros Revolution. Alle Tänzerinnen und Tänzer sind in der großen Ballett-Tradition Kubas ausgebildet, die sie mit modernen europäischen und lateinamerikanischen Stilen beständig erweitern. In »Consagracíon« trifft afrokubanischer Tanz auf Igor Strawinsky. Zur revolutionären Partitur von »Le Sacre du Printemps« erfüllte sich 2018 ein lang gehegter Traum: Die Choreografie von Christophe Béranger und Jonathan Pranlas-Descours ist tatsächlich die erste in Kuba entstandene Version dieses epochalen Balletts. Die Choreografen selbst stammen aus der modernen französisch-belgischen Tanzszene. In ihrem »Frühlingsopfer« steht nicht die auserwählte Jungfrau im Mittelpunkt, sondern das Kollektiv rebelliert mit ihr gemeinsam.

Die Worte »Staub, Worte, Schatten, Nichts« fand George Céspedes in einem alten persischen Gedicht über die Vergänglichkeit alles Irdischen. Sein Tanzstück »Polvo, palabras, sombras, nada« entstand zum 100. Todestag des Komponisten Camille Saint-Saëns. Auszüge aus dessen Requiem und der »Danse Macabre« konfrontiert der führende moderne Choreograf Kubas mit seinen typisch strengen, linearen Strukturen. Der Dialog zwischen kubanischem Intellekt und klassisch-romantischer Musik beschwört eine vollkommen eigene Faszination herauf.

Einführung 18.20 Uhr