Daphne de Luxe - Bei aller Liebe ...

Im neuen Programm von Daphne de Luxe liegt Liebe in der Luft! Mit einer gehörigen Portion Humor, viel Herz und reichlich Lebenserfahrung nimmt sie ihr Publikum mit auf eine spannende Reise durch die unendlichen Facetten der Liebe - von der unerfüllten Jugendliebe über die Höhen und Tiefen romantischer Beziehungen bis hin zur oft vernachlässigten Nächstenliebe in unserer hektischen Welt.

Während die junge Generation die Liebe entdeckt und Menschen im Internet nach dem Deckelchen suchen, begibt sich Daphne de Luxe auf eine wahnwitzige Mission: Sie versucht ihre Schwiegermutter auf dem Land zu verkuppeln. Denn, bei aller Liebe, braucht selbst das geduldigste Gemüt ab und zu mal eine Atempause von ihrer Anwesenheit. Und natürlich wird auch das kuriose Liebesleben ihrer besten Freundin Birgit humorvoll durchleuchtet.

Die Meisterin der Selbstironie wirft aber nicht nur einen amüsierten Blick auf ihre Mitmenschen, sondern macht auch vor ihrem eigenen Beziehungsalltag nicht halt. Ganz nebenbei analysiert und kommentiert sie aktuelle Themen und Phänomene unserer Zeit, indem sie vor allem die Familie ihres Mannes genau unter die Lupe nimmt.

Und wer glaubt, über die Liebe wurde schon alles gesungen, darf sich auf eine musikalische Besonderheit des neuen Programms freuen: Erstmals präsentiert Daphne de Luxe ausschließlich eigene Lieder.

„Bei aller Liebe…“ verspricht amüsante Unterhaltung, berührenden Gesang, kabarettistischen Tiefgang, augenzwinkernde Selbstironie, bedingungslose Authentizität und die Botschaft der Selbstliebe. Ein Abend, der die Herausforderungen des Alltags vergessen und herzhaft über die eigenen kleinen Schwächen lachen lässt.