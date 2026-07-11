Mit millionenfach gestreamten Songs hat sich DARI in den letzten Jahren eine ständig wachsende Fanbase aufgebaut, die den charismatischen Sänger und Songwriter für seinen packenden Mix aus eingängigen PopMelodien und tiefgründigen Texten feiert. Nach Shows im Vorprogramm von Max Giesinger, Kerstin Ott, Vanessa Mai und vielen anderen, kündigt DARI nun seine allererste HeadlinerTournee für den Herbst 2026 an!

Schon als kleiner Junge hatte DARI nur einen einzigen Wunsch: Auf der Bühne zu stehen und die Menschen mit seinen Songs zu bewegen. Ein Traum, den der Kölner sich in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt erfüllt hat. Während der Teilnahme an der sechsten Staffel von „The Voice Of Germany“ hat DARI ein Millionenpublikum mit seinen sofort wiedererkennbaren Vocals begeistert und war später als Teil des Teams um Producer Fabian Zimmermann (u.a. Betontod) am Songwriting von Adel Tawils WM-Hit „Flutlicht“ (2018) beteiligt. Und auch mit seinen eigenen Songs zählt der Musiker mittlerweile zu den aufregendsten Künstler*innen im deutschen Pop. DARI liebt die große Bühne, wie er als gefeierter Support-Act von Größen wie Glasperlenspiel oder PUR vor zahllosen ausverkauften Arenen unter Beweis gestellt hat. Zudem ist der mit dem Deutschen Rock & Pop Preis ausgezeichnete Sänger bei Radiosendern sowie im TV ein gerne gesehener Gast, der mit seiner kraftvollen Performance bereits die Zuschauer*innen beim ZDFFernsehgarten von den Sitzen riss. DARI verbindet eine positive Energie mit tief unter die Haut gehenden Emotionen, wie er mit millionenfach gestreamten Tracks wie „Because Of You“, „The Universe“ oder „Magic“ zeigt. Songs zum Tanzen und zum Zuhören, auf denen er eine unbeschwerte Catchyness mit mutmachenden Lyrics und einer aufbauenden Message kombiniert. Besonders wichtig ist ihm die Nähe zu seinen Fans, mit denen er bei seinen Konzerten auch zwischen den Liedern immer wieder persönliche Geschichten aus seinem Leben teilt.

Im Herbst nächsten Jahres wird DARI auf großer Headliner-Tournee durch Deutschland zu erleben sein. Neben liebgewonnenen Live-Favoriten präsentiert der Sänger auch erstmals Songs seines für Anfang 2026 geplanten Albums „Better Love“, so wie seine kürzlich erschienene Single „Pocket Full Of Hope“: Ein mutmachender Ohrwurm, der in Zusammenarbeit mit Songwriter Kayef, ESC-Teilnehmer Isaak sowie Producer Phillip Evers (Isaak, Gregor Hägele, Sophia) entstand und auf dem DARI zu kraftvollen Beats und einer ansteckenden Hook von seinem Weg erzählt. Davon, keine Angst vor neuen Herausforderungen zu haben, sondern sich durch nichts von seinen Träumen abbringen zu lassen. DARI lebt seinen Traum und möchte auch alle Fans dazu ermutigen, ihre eigenen Wünsche zu verwirklichen. Kürzlich ist der Singer/Songwriter auf große Sommer-Tour mit Ben Zucker gestartet – die perfekte Aufwärmübung für seine im Herbst 2026 folgende „Better Love“-Headliner-Tournee!