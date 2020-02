× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Weltbekannte Hits aus Rock, Pop, Jazz und Klassik.

DARIUS M. HUMMEL & Band - Hochkaräter zu Gast in Ludwigsburg- Meisterklassen-Saxophonist, ECHO-Nominierung, Goldene Schallplatten -Ein Streifzug von Stevie Wonder und den Scorpions über Louis Amstrongs "What a wonderful World" bis hin zu klassischen Werken wie Mozarts "40. Sinfonie" und Rimski-Korsakows "Hummelflug"Darius M. Hummel: Alt-, Sopran-, Tenor-Saxophon Band: Klavier, Gitarre, Bass/Kontrabass, Schlagzeug

Meisterklassen-Saxophonist Darius M. Hummel präsentiert weltbekannte Hits aus Rock, Pop, Jazz und Klassik Der aus der Region Heilbronn stammende und begnadete Saxophonist Darius M. Hummel, bekannt als Frontmann der TV-Band „Captain Cook und seine singenden Saxophone“, ist mit seinem Ensemble Darius M. Hummel & Band live zu erleben! Im Mittelpunkt eines stimmungsvollen Konzertes stehen weltbekannte Hits und Eigenkompositionen aus den Bereichen Rock, Pop, Jazz und Klassik. Wer am Samstag, den 21.03.2020, das Konzert von Darius M. Hummel und seinem Quintett in der Friedenskirche in Ludwigsburg besucht, darf sich auf einen abwechslungsreichen Abend freuen: Auf Stücke von Stevie Wonder und den Scorpions, auf Evergreens wie Louis Amstrongs „What a wonderful world“ und auf Jazzstandards wie Dave Brubecks „Take Five". Darius M. Hummel verbindet dabei gekonnt unterschiedliche Stilistiken und lässt Werke wie Mozarts „40. Sinfonie" und Rimski-Korsakows „Hummelflug" in neuem Gewand erscheinen. Seine außergewöhnlichen Arrangements und Eigenkompositionen sind mal klassisch und poppig interpretiert, mal mit einer Prise Latin und Blues versehen und mal leicht verjazzt. Sie lassen den Zuhörer stets Neues entdecken! Und das ist bei der Qualität des Künstlers auch kein Wunder! Denn Darius M. Hummel wurde als bisher zweitem Jazz-Saxophonisten von der Hochschule für Musik Würzburg das Meisterklassendiplom verliehen und wurde mit ECHO-Nominierungen und Goldenen Schallplatten ausgezeichnet. Zudem wirkt er bei CD- und TV-Produktionen mit und ist seit Jahren als erfolgreicher Künstler national und international auf Tourneen unterwegs. Als Band mit dabei sind exzellente Profimusiker an Klavier, Gitarre, Bass / Kontrabass und Schlagzeug, die den musikalischen Ohrenschmaus an diesem Abend abrunden werden. Pressestimmen Passauer Neue Presse: „Ein Mann und sein Saxophon, Beifallsstürme für Darius M. Hummel & Band beim Kulturfestival“ in Bad Füssing. Rhein-Neckar-Zeitung: „Der Zauber des Saxofons wirkte und Darius Hummel entpuppte sich mit seinem Instrument als ein wahrer Magier auf der Bühne, der es versteht, sich in die Herzen seiner Zuhörer zu spielen“. Heilbronner Stimme: „Es ist Wohlfühlmusik, die die Seele umschmeichelt. [...] Was das Quintett den Zuhörern [...] bot, war Musik der Spitzenklasse – die Gäste waren hingerissen“.