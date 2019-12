Dark January Chords

× Erweitern Design by Sven Söllner offizielles Konzertplakat

An diesem Abend werden Euch 3 hoch karätige Metalbands aus Ludwigsburg ordentlich einheizen.

EMBRACE THE ECLIPSE

Wut ist eine der ältesten Emotionen der Menschheit - und die Stuttgarter Deathcore-Band Embrace the Eclipse schafft einen fulminanten, zitternden und kraftvoll modernen musikalischen Ausdruck davon. Vom ersten bis zum letzten Akkord lässt Embrace the Eclipse das Publikum kaum atmen und treibt die musikalische Botschaft energisch voran, die durch eine beeindruckende und mitreißende Bühnenperformance unterstrichen wird: Wut definiert und formt uns und lässt uns wissen, dass wir am Leben sind, weil wir uns immer noch sorgen.

DARKNESS ABLAZE

Darkness Ablaze spielen melodischen Metal mit gutturalem Gesang, der von zahlreichen anderen Metalbands verschiedener Stilrichtungen beeinflusst ist und sich nur schwer in eine eindeutige Richtung einordnen lässt. Harte und schnelle Death-Metal-Parts wechseln sich mit melancholischen und cleanen Passagen ab, immer getragen von einprägsamen Melodien.

DEATH BY DISSONANCE

Death by Dissonance ist eine Metal-Band aus Ludwigsburg, Deutschland. Gegründet 2013, entwickelte es sich schnell von sechs Jungs, die in ihrem Proberaum jammen, um die Bühnen der lokalen Clubs auseinander zu reißen. Stark von Death- und Black-Metal beeinflusst, beschreibt die Band ihre Musik als Modern Death Metal und ignoriert dabei meist das Konzept von Genres und Subgenres. Death by Dissonance verbindet bereits etablierte, schwere Elemente mit eigenen Geschmacksrichtungen und Aromen und erzeugt einen einzigartigen Sound, der als schmutzig, roh und stumpf beschrieben werden kann. In ihren Texten schreiben sie über die tägliche Krise der Gesellschaft und stehen immer unter Druck, darin zu agieren. Sie äußern auch Kritik am Kapitalismus, Nationalismus, Sexismus und anderen diskriminierenden Ideologien und sozialen Bedingungen.