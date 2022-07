Like Lovers & Joris Rose

Die Songs von Like Lovers sind immer sofort da und ziehen einen mit ihrer Intensität in ihren Bann.

Während das Debütalbum „Everything All The Time Forever“ noch fast ausschließlich in künstlerischer Eigenregie entstand, ist „Snytax“ nun ein dem Namen entsprechendes Sammelsurium verschiedener Gäste und Co-Songwriter:innen. Dieser Kollaborations-Charakter verleiht dem Album eine ganz eigene Stärke.

Die Musik von Joris Rose pendelt sich irgendwo zwischen Indie-Folk und Akustik-Pop ein. Verhallte Gitarren, liegende Pads und leichte Rhythmen verleihen der Message den nötigen Nachdruck.