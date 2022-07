Die Form verlieren

Den schwäbischen Einschlag verliert der Mann nur, wenn er singt.

Dann hört man eine Stimme, der man alles abnimmt. Egal, ob er vom ewigen Begleiter des Liedermachers, der Liebe, singt oder ob er eine Abrechnung mit den Klischees über Zuwanderung vertont. Unabhängig vom Thema sind Nasims Spezialität die ganz warmen Folksongs, die einem näher gehen, als man manchmal möchte. Wie ein Golden Retriever, dessen Herrchen ihn ausschließlich mit positiver Bestärkung erzieht. Unterstützt bei seinem Konzert wird Nasim von Marcel Engler am Kontrabass, der Trompete und der Mundharmonika, von Martin Grünenwald am Schlagzeug und Florian Ostertag am Keyboard.