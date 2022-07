Scharping & Sloe Paul

Scharping sind Kevin Kuhn, Angelo Fonfara, Jermain Mikel Herold und Christian Heerdt. Vier Charaktere, geprägt von jugendlichem Übermut

und einem geradezu Trüffelschwein-artigen Gespür für Hooklines und gute Songs, vier Sänger und Texter, allesamt gesegnet mit extrem feinen Humor, der die gesamte Palette von schwach- bis tiefsinnig abdeckt. Das Debüt-Album “Unser Charping” erschien am 01. April auf Glitterhouse Records.

Sloe Paul schickt die Hörer in ein groovy Synth-Pop Delirium, lässt LoFi Attitüde mit Psychedelic Sounds verschmelzen. Sie schaffen einen Rundumschlag von R’n’B über Jazz und Ambient zu Dreampop und New Wave und improvisieren Songs, die einem die leichte Prise eines Nightrides in Miami um die Ohren wehen lassen.