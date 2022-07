„Mit seinem Soloprojekt Oliver Earnest ist auch die Musik von Oliver Hauber seit 2019 ruhiger geworden.

Der Bassist und Sänger der Post-Punk-Band Kaufmann Frust singt mittlerweile auf Englisch, der Sprache, mit der er aufgewachsen ist. Bands wie Frightend Rabbit oder Get Well Soon kommen einem beim Hören der Songs in den Sinn.“ SZt vom 18.1.21