Na, Bravo!

Starschnitte, One-Hit-Wonder und Sex-Ratgeber: Linus Volkmann liest aus Jugendmagazinen von 1990 bis heute. „Wird man süchtig, wenn man einen Haschischraucher küsst?“, „Kann man von Bubbletea schwanger werden?“, „Helft mir: Wie mache ich David Hasselhoff auf mich aufmerksam?“ … Die Zeit der Pubertät ist eine Zeit voller Fragen. In analogen Zeiten wusste jede:r, wo die Antworten darauf zu finden sind: In den grellen Jugendmagazinen am Kiosk.