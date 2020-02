Dark Spirit

Es wird wieder schnell und düster in der Zelle. Zudem freuen wir uns, den DJ und Produzenten Metahuman bei uns begrüßen zu dürfen.

👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽

Timetable:

23:00 – 01:00 Uhr: Oraculum

01:00 – 03:00 Uhr: Halux

03:00 – 05:00 Uhr: Metahuman

05:00 – 07:00 Uhr: Assatur

👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽

Wir hoffen, dass jedem bewusst ist, dass aus Spaß an der Musik gefeiert wird und nicht aus Frust.

Zu Metahuman:

MetaHuman ist ein mehrdimensionales Wesen, das Billionen von Lichtjahren wandert durch die Universen der inneren und äußeren Raumzeit mit einer einzigen zu erfüllenden Mission; alle Planeten des bekannten und unbekannten Kosmos vor ihrer Selbstzerstörung zu schützen.

Mit Hilfe seines kollektiven Gedächtnisses und seiner Erfahrung als Musikform versucht er, alle bekannten und unbekannten Planeten vor ihrer Selbstzerstörung zu schützen.

die intergalaktischen spirituellen Kräfte in eine reine positive Energie zu verwandeln, um die Schöpfung zu verbreiten, Willenskraft, Einheit und Selbstachtung.

🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️

WER DROGEN IN DER ZELLE NIMMT ODER DEALT FLIEGT RAUS !!!!!

NO RACISM/ NO SEXISM /NO HOMOPHOBIA