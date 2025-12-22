Dark Sweet Syrup Stand-up comedy mit Dan Belkin

Englischsprachige Stand-Up Comedy: Dunkel, süß, gnadenlos komisch – Dan Belkin zerlegt die Welt mit höflicher kanadischer Präzision und tiefschwarzem Humor.

Mit „Dark Sweet Syrup“ serviert Dan Belkin eine Stand-up-Show, die gleichzeitig süß, bitter und schmerzhaft ehrlich ist. Der Kanadier, aufgewachsen in einem postsowjetischen Einwandererhaushalt, kämpft auf der Bühne charmant gegen seinen Fluch der Höflichkeit – während er mit furchtlosem, dunklem Humor die Welt seziert.

Sein Stil: „Ein höflicher Mann mit viel zu vielen düsteren Gedanken“.

Sein Effekt: befreiendes Lachen über Dinge, über die man eigentlich nicht lachen sollte.

Dan Belkin wurde u. a. auf Canada Laughs (Sirius XM), RTL TV, Red Mic Comedy gefeatured und hat die American Comedy Tour in der Schweiz geheadlined.

Ein Abend voller schräger Beobachtungen, gnadenloser Ehrlichkeit und schwarzem Humor – politisch unkorrekt, erstaunlich zärtlich und absolut einzigartig.