Dark Visions steht seit 2009 für eine etablierte Partyreihe der Dark-Alternative-Szene.

Die Veranstaltung vereint unterschiedliche Facetten dunkler Clubkultur und schafft einen Raum zwischen elektronischer Energie, düsterer Atmosphäre und subkultureller Vielfalt.

Auf zwei Floors entfaltet sich das musikalische Konzept:

Der 1st Floor steht für eine kraftvolle, tanzbare Mischung aktueller und klassischer Dark-Sounds – treibend, elektronisch und vielseitig.

Der 2nd Floor widmet sich den Wurzeln der Szene und bietet einen atmosphärischen, oldschool-orientierten Sound mit Fokus auf Tiefe, Melancholie und ikonischen Clubtracks.

Dark Visions ist Treffpunkt, Tanzfläche und Szeneort zugleich – ein Abend für alle, die dunkle Musik nicht nur hören, sondern leben.