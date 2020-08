Hinter der Band stecken Michelle Darkness, Sänger von End Of Green, Kirk Kerker (Gitarre, ebenfalls End Of Green) und Andy Blacksmith (Gitarre, Underpaid), die sich bei DARKNESS, BLACKSMITH & KERKER im Neuvertonen von bekannten Hits austoben. Dabei reicht die Palette von Stücken von Metallica, Sabbath, Nine Inch Nails, Deftones, Johnny Cash oder The Beatles über Tom Petty, Bad Company, Joe Bonamassa (!) bis Bob Seger.