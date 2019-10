Darkness Conquers

Mit von der Partie sind:

Imperium Dekadenz

Nach einem Auftritt auf dem Skaldenfest und ausverkauter Show im Cairo gemeinsam mit Fäulnis beim letzten Mal, braucht man diese Band wohl nicht großartig weiter in Würzburg vorstellen. Black Metal from the Black Forest. Bald kommt ein neues Album der Münchner von dem sicherlich einiges präsentiert werden wird!

Rimruna

Das Duo aus Berlin zieht nun schon seid 2011 durch die Lande. Bereits zwei Alben folgten dem Demo von 2012 und drücken mit Eiseskälte den Zuhörer zu Boden. Im August 2019 wird nun auch die zweite Split CD der Jungs erscheinen. Eigentlich schon lange keine Underground Perle mehr und sollte in der Szene ein Begriff sein. Wer hier nun fragend durch die Gegend schaut und Black Metal liebt, sollte sich unbedingt live überzeugen lassen!

Vargsheim

Die schwarzmetalischen Lokalmatadore sind sicherlich jedem Würzburger und darüber hinaus bestens bekannt. Im März veröffentlichte das Trio ihr viertes Album "Söhne der Sonne" via MDD Records und haben damit wieder eine volle Punktlandung beim Thema Schwarzmetal an den Start gebracht. Live waren sie seid Release leider noch nicht viel zu sehen, also lasst euch am besten auf der Bühne von Ihrem neuen Epos überzeugen.

Vehemenz

Die Hammelburger Band war inzwischen auch schon das ein oder andere mal auf den lokalen Bühnen vertreten. Mit neu aufgestelltem Line-Up starten sie aktuell wieder voll durch. Also lasst euch entführen in kalte, regnerische Herbstatmosphäre die Live ausgelebt wird und den Zuschauer in seinen Bann zieht!