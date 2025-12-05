DARKROOM 44 | TECHNO & TATTOO

Darkroom 44 ist eine Techno-Eventreihe, die Hard-Techno-Genres mit Live-Tattoos verbindet.

Wir sind ein Safe Space für die Techno-Szene – ein Ort, an dem jeder willkommen ist, egal ob du neu dabei oder seit Jahren auf Raves unterwegs bist.

TATTOOS

Bei fast allen unseren Events findest du Tattoo-Artists, die dir in einem sterilen Bereich, begleitet von der Musik, ein Tattoo stechen – als einzigartige Experience mitten im Geschehen.

Ob unser Logo oder dein eigenes Wunschmotiv: Du entscheidest. Und wer sich unser Logo während eines Events stechen lässt, erhält lebenslang freien Eintritt zu Darkroom 44.

HARD TECHNO

Für jedes Event kuratieren wir einen Mix aus bekannten Größen und lokalen Newcomern.

Wir planen unsere Nächte bewusst so, dass sich der Sound von Act zu Act steigert.

RULES

RESPECT THE TECHNO CULTURE. COME AS YOU ARE.

Null Toleranz für Rassismus, Sexismus, Homophobie oder jede Form von Diskriminierung.