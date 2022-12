Cosmic Folk - Das ist der Ausdruck, den Lucinda Williams der Band Darling West aufdrückte, nachdem sie vor einigen Jahren die Bühne mit dem norwegischen Duo geteilt hatte. Eine sehr treffende Bezeichnung, obwohl sich ihr neues Material auch an die sonnigen, amerikanischen Westküstenlandschaften anlehnt.

Darling West sind immer in Bewegung. Seit der Veröffentlichung ihrer ausgezeichneten Alben Vinyl and a Heartache (2016) und While I Was Asleep (2018), haben sie sich einen Ruf als engagierte und hart arbeitende Einheit erarbeitet, die über Jahre hinweg zu Showcases in Austin, Nashville, Kansas City und New Orleans eingeladen wurde. Das aktuelle Album We’ll Never Know Unless We Try (2020) erreichte Platz 1 der US Roots Music Radio Charts. Das Musikmagazin No Depression schrieb: „Bei aller klanglichen Vielfalt, zieht sich ein durchgehender Faden von Ehrlichkeit und Authentizität durch das Album. Wenn Darling West schwierige Themen angehen, erreicht es einen direkt, zärtlich und glaubhaft.“

Die Band wird vom Duo und Ehepaar Mari und Tor Egil Kreken angeführt, und tourte in den letzten Jahren - sowohl als Band, als auch als Duo - ausgiebig auch außerhalb Norwegens, besonders in den USA, Deutschland und den Niederlanden. Sie haben alles gespielt, von kleinen Cafés bis zu großen Festivals und planen für 2023 weitere Touren in den USA und Deutschland.

Beginn: 20.30 Uhr