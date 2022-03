Finest Groove Connection spielt, wie der Name schon sagt, einen groovigen Sound, der von Jazzrock über Funk, Soul und Latin so ziemlich alles bietet, was das Groove - Herz begehrt. Das Repertoire besteht ausschließlich aus Eigenkompositionen. Harmonisch melodische Songs wechseln mit knallhartem Funkrock ab, um dann wieder mit souligen Rhythmen die Zuhörer in ihren Bann zu ziehen. Manch einer hörte schon Ähnlichkeiten von Miles Davis oder auch Tab Two.

Das Rückgrat der 6-köpfigen Band besteht aus den rollenden drums von Manu, begleitet von Marek Dylags rhythmischen percussions, die mit dem druckvollen Bass von Richard Frey die Rythm-Section der F.G.C. bilden. Wolfram Pelzer verleiht den songs mit seinen gekonnt eingesetzten keyboards den füllenden Soundteppich und weiß durch virtuose Synthisoli, sowie röhrende Orgel- und smoothe Pianosounds zu glänzen... Das feine Trompetenspiel von Michael Frey dürfte jedem Jazzfreund im süddeutschen Raum ein Begriff sein. Er bereichert nicht nur die Songs der F.G.C., sondern drückt ihnen mit seinem Instrument einen unvergleichbaren Stempel auf. Abgerundet wird der Instrumentalsound mit den lead vocals von Marek Dylag und Jana-Ayla Breuninger. Sie verleihen der Band mit ihren gekonnt eingesetzten Stimmen das feeling von Leichtigkeit und Schwere, Frohsinn und Melancholie.

Kommen, erleben, genießen. Einfach Finest Groove Connection