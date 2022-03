Sean Taylor ist einer der aufregendsten und fleißigsten Musiker in der englischen Blues- und Roots – Songwriter – Szene.

Er war Vorband für John Fogerty, Neville Brothers, Richard Thompson, Tony Joe White, Eric Bibb, Tom Paxton, Band of Horses & Arlo Guthrie.

Er war auf Tournee in ganz Europa und in Australien. SEAN trat dreimal am Legendären Glastonbury Festival auf.

Der Singer/Songwriter zeigt sich auch als Protestler und kritischer Beobachter des Weltgeschehens. Unter anderem geht es bei seinen Songs um die Sparpolitik, Geldgier, Ungleichheit, Drogenabhängigkeit, Streiks und Ungerechtigkeit. Die Vernetzung mit der Literatur im Allgemeinen ist ebenfalls offensichtlich („Les Fleurs Du Mal“).

Pressestimmen :

“An absolutely superb guitarist … reminiscent of John Martyn“ Bob Harris, BBC Radio 2

“Superbly tailored songs“ (Four stars) Daily Mirror