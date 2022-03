Blasebelg - Trio

`Ein irritierend schönes Hörerlebnis´ urteilte unlängst ein Musikkritiker nach dem Besuch eines Konzerts. Das Trio mit Uli Gonser (Gitarre & Harmonium), Stefan Labude (Akkordeon, Bassklarinette, Percussion) und Joachim Stahl(Tuba) spielt gerne mit Songs, die eigentlich jeder kennt: These boots are made for walking, Roxanne, A whiter shade of pale, Englishman in New York. Doch wenn diese mit Tuba, Akkordeon, Melodika, Glockenspiel, Harmonium oder einem Spielzeugklavier ertönen, klingelt`s bei manchen Zuhörern erst später in den Ohren.