Darmgesund essen - was unser Körper wirklich braucht

Eine darmfreundliche Ernährung ist die Grundlage für Wohlbefinden, Energie und ein starkes Immunsystem. Doch was mag unser Darm – und was nicht? Gemeinsam gehen wir den Fragen nach, welche Rolle Zucker, Gluten und Ballaststoffe in unserer Verdauung spielen und wie wir unsere Ernährung so gestalten können, dass sie unseren Darm optimal unterstützt. Wir sprechen über die Bedeutung von Ballaststoffen, Prä- und Probiotika und darüber, wie sie das Gleichgewicht unseres Mikrobioms fördern.

Zum Abschluss geht es um das Thema Entgiftung: Warum es sinnvoll sein kann, dem Darm ein- bis zweimal im Jahr eine Kur zu gönnen – und wie das sanft und natürlich gelingt. Lassen Sie sich inspirieren, wie Sie mit kleinen Veränderungen große Wirkung für Ihre Gesundheit erzielen können.