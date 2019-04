× Erweitern dArtagnan

Männer, die für ihre Träume einstehen, die gemeinsam ihren Weg gehen und allen Widerständen die Stirn bieten. haben schon einiges erlebt.

Mit „Seit an Seit“ eroberten sie über Nacht den Pophimmel, wurden ausgezeichnet als „Newcomer des Jahres“ und erreichten Goldstatus. Sie wurden „Verehrt & Verdammt“ da sie zugleich auf Mittelalterfestivals, in Wacken und eben auch bei Florian Silbereisen im Fernsehen auftraten.

Nun arbeiten die Musketier-Rocker an ihrem dritten Streich. Im März erscheint das neue Album und danach geht es auf große Deutschland-Tour. „In jener Nacht“ heißt das neue Werk und bereits jetzt ist klar: Das Album sprüht voll Spielfreude. Der Sound der Band ist zum einen folkiger, zugleich aber geradliniger geworden. Dazu testen dArtagnan weiter die Grenzen aus. Von mitreißenden Rocksongs, über epischen Werken über den 30-jährigen Krieg bis zu schmissigen Party-Hits ist alles dabei!Am 30.11.2019 beginnt der Vorverkauf für Album und Tour. Und natürlich gibt es dann auch etwas für Auge und Ohren: „Flucht nach vorn“ ist der erste von 14 neuen Tracks mit einem Video, das die Jungs in ihren Lieblingselementen zeigt: LIVE in Wacken, HOCH zu Ross – und GEMEINSAM als unwiderstehlich großartige Band.„Auf dem Mittelalterfestival oder in Wacken.

Menschen zu erreichen, das ist doch das Schönste für einen Musiker. Was ist daran falsch, sein Ding zu machen? Wir haben Spaß an dem was wir tun. Die Besucher für die Zeit eines Gigs glücklich zu machen, das ist es, was wir wollen. Daran halten wir fest.“Eine überzeugende Einstellung, der es nichts weiter hinzuzufügen gibt.