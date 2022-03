× Erweitern dArtagnan

Anno 2015 begann die Geschichte der Nürnberger Folkrocker ähnlich wie bei vielen anderen Bands: Befreundete Musiker, kühles Bier und eine frische Idee – lupenreiner Folkrock mit deutschen Texten inspiriert von Alexandre Dumas‘ Romanen der drei Musketiere.

Was danach geschah, war alles andere als „normal“ - Auftritte in den größten deutschen TV-Shows oder dem Wacken Open Air, ARD Newcomer des Jahres 2016, Verleihung des Gold Award für das erste Album „Seit an Seit“ Live im TV

vor einem Millionenpublikum, Platz 5 der offiziellen deutschen Media Control Albumcharts mit dem dritten Album „In Jener Nacht“ im März 2019.

Vom Schlagerhimmel an die Speerspitze der deutschen Folkszene - So turbulent und ereignisreich die Geschichte der Band, so vielschichtig ist die treue Anhängerschaft. Fans aller Altersklassen und aus den verschiedensten Genres pilgern regelmäßig auf Openairs oder Hallenkonzerte. 2020 jährt sich die Gründung der Band zum fünften Mal – für die Folkrocker allemal Grund genug, eine Party zu schmeißen! In Sieben ausgewählten Städten wird mit einer erlesenen Best-Of-Setlist und exklusiven Gästen eine Folk-Rock-Party der Extraklasse gefeiert – ein Fest für all‘ die Heldinnen und Helden, die DARTAGNAN die Treue gehalten haben! Mögen die Spiele beginnen.