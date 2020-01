Darum wandle wehrlos fort durchs Leben, und fürchte nichts!

Der 250. Geburtstag von Friedrich Hölderlin stiftet den Anlass, aufzurufen zur Versammlung an einem großen Tisch:

Das Theater Lindenhof lädt ein zu einem Fest für und mit Hölderlin, um unsere Gegenwart anhand seines Werkes freudig, mutig und aufrichtig zu befragen. Zu einem Fest der Zuversicht, in einer Zeit, in der es für Pessimismus zu spät ist.

Versammeln wir uns um die Tafelrunden der Geschichte, in den Konventen und Konklaven, im house of commons oder im Bundestag. Begegnen wir uns in Freundesgestalt und begründen wir einen neuen Bund. Reaktivieren wir die poetische Energie des Dichters, um uns zu befreien aus der aussichtslosen Lage einer Menschheit, die mit gesenkten Häuptern auf die Mobiltelefone schaut, mit Stöpseln in den Ohren die Zeichen der Zeit ausblendet und die die Vereinzelung zu Ich-AG’s und Einzeltätern hinnimmt:

Was hilft die Mauer um den Garten, wo der Boden dürre liegt? Da hilft der Regen vom Himmel allein. O Regen vom Himmel! o Begeisterung! Du wirst den Frühling der Völker wiederbringen. Dich kann der Staat nicht hergebieten. Aber er störe dich nicht, so wirst du kommen, kommen wirst du mit deinen allmächtigen Wonnen… frägst du mich, wann dies sein wird?… Wann das erwachte Gefühl des Göttlichen dem Menschen seine Gottheit, und seiner Brust die schöne Jugend wiederbringen wird, wann – ich kann sie nicht verkünden, denn ich ahne sie kaum, aber sie kömmt gewiß, gewiß.