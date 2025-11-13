Das „Blinklichter Theater“ präsentiert Janosch

Ein Figurentheater über das Kranksein und vor allem über das Gesundwerden nach dem preisgekrönten Kinderbuch vom Altmeister der Kinderliteratur.

Der kleine Tiger kommt aus dem Wald gehumpelt, er ist krank. Sein Freund der Bär verspricht ihm: „Ich mach dich gesund!“ Er verbindet ihn von Kopf bis Fuß, kocht ihm seine Leibspeise, sorgt für Besuch von Tante Gans und dem Hasen mit den schnellen Schuhen.

Ein Theaterstück, das auf spielerische Weise die Angst vor Arzt und Krankenhaus nimmt.

Ein Theaterstück, das Herzensnähe vermittelt, und was es heißt, Freunde zu haben, die füreinander da sind.