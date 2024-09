Das „HITmach-Duell“ zur SWR1 Hitparade in Mössingen

Ort: Marktplatz - Stadtmitte

Am 16. Oktober 2024: Mössingen gegen Müllheim - Save the Date!

Wir freuen uns jetzt schon auf tatkräftige Unterstützung!

Weitere Informationen gibt es online unter SWR1.de/bw.

Zehn Tage – 20 Städte: Die SWR1 Moderatoren Ingo Lege und Corvin Tondera-Klein sowie Max Oehl und Benedict Walesch sind während der Abstimmungsphase zur SWR1 Hitparade jeden Tag in zwei verschiedenen Städten im Land unterwegs. Von Montag, 07. bis Freitag, 11. und von Montag, 14. bis Freitag, 18. Oktober erhalten jeweils zwei der Moderatoren täglich eine „HITmach-Aufgabe“, die sich um einen der größten Hits aller Zeiten dreht. Diese gilt es, in den jeweiligen Städten zu lösen. Dabei sind sie auf die Hilfe von SWR1 Hörerinnen und Hörern vor Ort angewiesen. Die Stadt, die mehr „HIThelfer“ auf die Beine stellt, holt den Tagessieg. Also jede und jeder Einzelne ist gefragt.

Jeden Tag ein Stadtduell

Wer sich beim „HITmach-Duell“ beteiligt und mit seiner Stadt den Tagessieg davonträgt, hat die Chance, zwei Tickets für die Hitparaden-Finalparty am Freitag, 25. Oktober in der Stuttgarter Schleyerhalle zu ergattern. Weitere Infos dazu im Radio, auf Facebook @SWR1BW und online auf SWR1.de/bw.

Die „HITmach-Duell“-Städte der SWR1 Moderatoren Corvin Tondera-Klein und Ingo Lege

07.10. Gaggenau gegen Schorndorf

08.10. Emmendingen gegen Nagold

09.10. Bonndorf im Schwarzwald gegen Hüttlingen

10.10. Mulfingen gegen Rheinau-Freistett

11.10. Besigheim gegen Nußloch

Die „HITmach-Duell“-Städte der SWR1 Moderatoren Max Oehl und Benedict Walesch

14.10. Laupheim gegen Buchen

15.10. Tettnang gegen (noch nicht offiziell)

16.10. Mössingen gegen Müllheim

17.10. Stockach gegen Schramberg

18.10. Niefern-Öschelbronn gegen Metzingen

Abstimmen vom 3. bis 19. Oktober – online und in der SWR1 App

Die Hörerinnen und Hörer von SWR1 Baden-Württemberg sind wieder gefragt: Welche sind die beliebtesten Rock- und Popsongs im Land? Die Antwort darauf geben alle, die von Donnerstag, 3. Oktober bis Samstag, 19. Oktober 2023 (12 Uhr) in der SWR1 App oder online auf SWR1.de abstimmen. Der Hitparaden-Countdown stellt sich aus den Hits mit den meisten Stimmen zusammen.

Die SWR1 Baden-Württemberg Hitparade ab Montag, 21. Oktober

Hits Non-Stop: Um 5 Uhr morgens startet am Montag, 21. Oktober dann wieder die SWR1 Baden-Württemberg Hitparade. Auch in diesem Jahr sendet SWR1 nicht nur aus dem Stuttgarter Funkhaus, sondern fünf Tage lang aus fünf verschiedenen Orten im Land von jeweils 15 bis 19 Uhr. Dafür ist das SWR1 Hitparaden-Duo Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein unterwegs. Die Stationen sind Offenburg (21.10. - Fischmarkt), Sigmaringen (22.10. - Leopoldsplatz), Heidenheim (23.10. – Eugen-Jaekle-Platz), Neckarsulm (24.10. - Marktplatz) und Mannheim (25.10. – Alte Feuerwache). SWR1 Fans sind herzlich zum Besuch eingeladen! Interessierte noch nicht Hitparaden-Fans sind gerne willkommen.

Höhepunkt der SWR1 Hitparade – die Finalparty in der Stuttgarter Schleyerhalle und in Mannheim

Am 25. Oktober kommen Tausende SWR1 Hörerinnen und Hörer zusammen und feiern in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyerhalle die beliebtesten Hits im Land. Gemeinsam mit den SWR1 Hitparaden-Moderatoren Ingo Lege, Annett Lorisz, Patrick Neelmeier, Max Oehl, Jochen Stöckle und Matthias Sziedat. Das Außen-Moderatorenteam Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein feiert wieder eine Satelliten-Finalparty. Die beiden Hitparaden Moderatoren brechen nach ihrer Sendung in Mannheim am mobilen Studio nämlich nicht die Zelte ab, sondern fiebern mit den Fans in der Alten Feuerwache weiter der Nummer 1 der SWR1 Hitparade entgegen. Im Anschluss an die Siegertitelverkündigung ist in der Schleyerhalle aber noch nicht Schluss – das Publikum in Stuttgart erwartet noch die ein oder andere Überraschung auf der Bühne.