Rum Tasting im Hotel Saline 1822

Tasting with Matze

-

Biergarten Saline Saline 5, 74177 Bad Friedrichshall

Das nächste Rum Tasting in Bad Rappenau steht an!

Am 31. Oktober nimmt Matze dich mit auf eine aromatische Reise durch die Welt des Rums – von leichten, floralen Agricoles bis hin zu kräftig-würzigen, fassgelagerten Premium-Rums. Freue dich auf sechs sorgfältig ausgewählte Premium-Rums. Die genaue Auswahl bleibt noch ein kleines Geheimnis, damit wir gemeinsam exklusive Neuheiten, limitierte Editionen oder außergewöhnliche Fassreifungen aus Regionen wie der Karibik und Südamerika entdecken können. Egal ob Rum-Neuling oder erfahrener Genießer – als Spirituosen-Experte begleite ich die Verkostung und teile spannendes Wissen zu Destillerien, Herstellung und Sensorik. 

Info

saline-24.05-totale_small.png
Biergarten Saline Saline 5, 74177 Bad Friedrichshall
Essen & Trinken

Tags