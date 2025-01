Das 3. Fantastische Burger-Gigantorama

88 Menschen werden das Glück haben dürfen, an unserem besten Burger-Abend aller Zeiten teilnehmen zu können!

Exorbitante und monströs-monumentale Burgerarchitektur mischt sich mit dem feinen Geschmack regionaler und handgemachter Zutaten, wie z.B. karamelisierte Zwiebelchen! Wenn Du an Deiner Figur noch arbeiten musst und Du die Körperbeherrschung aufbringst und diszipliniert bist, können Deine kleinen Fingerchen am Büfett alles selber zusammenbauen:

Für Vorweg, Zwischendurch und Danach gibt es Spareribs!

5erlei Börgerbuns

Wildpaddys, Beefpaddys, Chicken, pulled pork, Veggipaddys

Bacon (auf englisch „Bacon“!!)

Cheddar, Blauschimmelkäse (mit Birne und Preiselbeeren), Emmentaler

karamellisierte Rotweinzwiebeln & rote rohe Zwiebeln

Rucola, Salat, Coleslaw-Salat (Krautsalat) und Blattsalat

Tomaten, Gurken

verschiedene Börgasoßen und Dips

WALDORADOfries

Und für das ganze Ganze zahlst du nur 33,nullnull € , inkl 19% USt. und kannst alles probieren – also ALL YOU CAN MÄMPF!!!

Du kannst zusätzlich noch

Brownies und Cheescakes bestellen und extra bezahlen

Bier, Jäcky-Cola und Softdrinks an der Theke holen.

Kinder bis 12 Jahre kosten ‘n 10er – auch inkl. 19% Märchensteuer!

Getränke werden separat berechnet!

Parkplätze sind direkt dort ausreichend vorhanden – Von der B290 abbiegen und gerade aus in den Wald der Beschilderung folgen.