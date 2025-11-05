Das 6. Ludwigsburger Kinofestival

Aus Liebe zur großen Leinwand, dem berauschenden Klang und dem gemeinsamen Erleben von Filmen mit besonderer Handschrift, laden wir Euch auch dieses Jahr wieder herzlich ein, mit uns in ganz unterschiedliche Welten einzutauchen.

Wie immer verbinden wir bei der LICHTSPIELLIEBE im Scala Leinwand, Bühne, Begegnung und Kulinarik zu einem ganz besonderen Kinoerlebnis.

Dieses Jahr freuen wir uns besonders auf drei großartige Schauspielerinnen, die uns ganz persönlich ihre neuen Filme vorstellen:

ANKE ENGELKE, MALA EMDE UND BARBARA AUER. Darüberhinaus wird der diesjährige Hit des Fimfestivals in Cannes EIN POET (UN POETA) mit einem ABEND DER POESIE auf der Bühne kombiniert, der Dokumentarfilm über die legendäre Metalband KREATOR mit der Lesung des Biografen von Frontmann Mille und der berauschende Technofilm RAVE ON mündet in einen nächtlichen Rave im SCALA. Der Sonntag startet kulinarisch mit KÖNIGE DES SOMMERS und anschließendem feinen BRUNCH FRANCAISE und WEINVERKOSTUNG in der SCALA-Gastro bei Pascal Fetzer und seinem Team. Das große Finale der LICHTSPIELLIEBE feiern wir mit KÖLN 75, dem Film über das legendäre Keith Jarrett-Konzert, das der Pianist Benjamin Schatz direkt im Anschluss live spielt. Film, Gespräch, Konzert: LICHTSPIELLIEBE IM SCALA AT ITS BEST!