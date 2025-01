Das Abschiedsdinner

Unterhaltung in bester französischer Boulevard-Tradition bietet die Komödie des erfolgreichen Autorengespanns Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellière!

Patrick und Claudia, einem beruflich erfolgreichen Ehepaar, fehlt es eigentlich an nichts – außer an einem: Zeit. Zu viel davon geht drauf für nutzlose Treffen mit Freunden, denen man so gut wie gar nichts mehr zu sagen hat. Das soll anders werden! Sie fassen einen Plan: Sie wollen für ihre langjährigen Freunde Bea und Toni ein Abschiedsdinner geben. Mit allen Schikanen: einem tollen Essen, dem besten Wein, ausgesuchter Musik – und am Ende des wunderbaren Abends winkt man den nichtsahnenden Gästen ein letztes „Au revoir“ hinterher und meldet sich dann nie wieder bei ihnen. Doch nichts klappt wie geplant: Toni erscheint zum verabredeten Termin allein. Und nur allzu bald riecht er den Braten – und beginnt, um die Freundschaft zu kämpfen. Dabei kommen allerlei unliebsame Wahrheiten auf den Tisch …

Dem Autorenduo Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellière gelingt nach ihrem Welterfolg „Der Vorname“ mit diesem Stück eine weitere leichte, geistreiche Komödie voller Sprachwitz und kluger Pointen. „Ein feinsinniges Stück über das Wesen – und Unwesen – der Freundschaft“, schreibt die Münchner Abendzeitung.

Lassen Sie sich von unserem Darsteller-Trio Stefanie Klimkait, Antonio Lallo und Jörg Pauly begeistern! Regie führt der fernsehbekannte Schauspieler Pascal Breuer, der mit seiner Inszenierung „Die Kehrseite der Medaille“ bereits einen Publikumserfolg in der Komödie im Marquardt landete.