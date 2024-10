Das Adventstürchen

Ein zauberhaftes Märchenratespiel.

Der König mit seinem Diener Anton präsentieren kleine Märchenszenen, deren Titel dann das Publikum gemeinsam raten kann.

Antonie Fröhlich ist in der gesamten Region Stuttgart und weit darüber hinaus eine bekannte und hochgeschätzte Figurenspielerin. Sie ist Gründerin des Theaters in der Badewanne, im Höhenpark Killesberg in Stuttgart, dessen Leitung sie bis 2022 inne hatte. Über viele Jahrzehnte hat sie mit ihrem unverwechselbaren Stil ihr zahlreiches Publikum erfreut.

Mit Antonie Fröhlich

Dauer ca. 40 Minuten [ab 5+]