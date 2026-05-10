Das Alltägliche Neu entdecken

Workshop mit der Kunstvermittlerin Juliane Müller.

Alex Katz hat einen besonderen Blick für unsere Um-Welt und transformiert durch Reduktion auf das Wesentliche und den virtuosen Einsatz von Farbe alltägliche Szenen und Momente in ausdrucksstarke Bilder. Inspiriert durch die Ausstellung gehen wir mit Zeichenmaterial in der Umgebung der Kunsthalle auf die Suche nach dem Einzigartigen.

Wir halten Alltägliches, Details und Unauffälliges in situ in Skizzen fest. Was passiert, wenn ich ganz nah an Pflanzen oder Architekturen heranzoome? Was verändert sich, wenn ich einen ungewohnten Ausschnitt wähle? Im Atelier entstehen daraus Acryl-Gemälde, die uns Gewohntes mit neuen Augen sehen lassen.