Am Sonntag, den 20. Oktober um 15:00 Uhr zeigt das Theater am Torbogen das Stück „Das Bärenwunder“ nach dem Bilderbuch von Wolf Erlbruch (deutscher Kinder- und Jugendliteraturpreis).

Nach dem langen Winterschlaf fasst der Bär einen Entschluss: Er möchte Bärenvater werden. Aber wie? Auf seinem kleinen Zeltplatz erzählt und spielt Stefan Wiemers bildhaft, mit viel Bewegung und all den Dingen die man als Naturforscher so braucht, die Geschichte vom Bärenwunder. – Eine Geschichte, bei der man am Schluss beinahe so klug ist wie zuvor. Aber nur beinahe.

Das Stück dauert 45 Minuten und ist für Kinder von 4 bis 7 Jahren geeignet. Der Eintritt kostet 6 Euro. Anmeldung und Kartenreservierung per Mail an karten@tat-rottenburg.de oder telefonisch unter 0 74 72 / 25 371.