Das besondere Konzert

Das besondere Konzert unter dem Motto „kleine aber feine Chöre“ im Café Winter am Dettinger Kreisel findet am 19.10.2019 statt. Fünf Gesangsgruppen der verschiedensten Art geben sich an diesem Abend ein Stelldichein. Von Klassik über Gospel, Musical, Rock, Pop und Jazz sind viele Stilrichtungen vertreten. Gäste sind der Frauenchor aus Kohlberg, die "Slide Rock Ladies" aus Bleichstetten und das Frauentrio "Blue Note" aus St. Johann. Als Gastgeber fungieren die Dettinger Chöre "Vocal Affair" und "Vocal Youngsters"! Wir freuen uns auf Ihren Besuch.